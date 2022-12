Thales ajuste le calendrier du projet de cession de l'activité GTS

(Boursier.com) — Thales met à jour le calendrier du projet de cession de son activité Ground Transportation Systems. Le groupe et Hitachi "ont largement progressé dans la réalisation du projet" de rachat par Hitachi Rail de l'activité GTS de Thales. Depuis l'annonce du projet en août 2021, les deux groupes ont obtenu plus de deux tiers des autorisations réglementaires requises, y compris l'autorisation de 9 des 13 autorités de concurrence concernées. Hitachi Rail conduit actuellement des échanges avec la DG Compétition de la Commission Européenne afin d'obtenir l'approbation de cette transaction pour l'Union Européenne. Ce 9 décembre, l'autorité anglaise de concurrence (CMA) a annoncé son intention d'ouvrir une enquête approfondie (phase 2) sur ce projet. Les parties étudient actuellement cette décision. Cependant, "il est désormais probable que le closing de cette transaction interviendra au second semestre 2023, plutôt qu'au début de l'année 2023".

Thales et Hitachi Rail demeurent convaincus de l'impact positif de ce projet sur la concurrence, et de son intérêt pour les clients dans la signalisation ferroviaire et la mobilité au Royaume-Uni, en Europe et sur le plan mondial. Les deux groupes continuent leurs échanges avec les autorités concernées afin de finaliser cette transaction dès que possible.