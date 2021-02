Thales / Airbus : un contrat de modernisation du système interarmées de ROEM tactique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Direction générale de l'armement (DGA) vient d'attribuer à Thales et Airbus un marché pour le système interarmées de Renseignement d'Origine Electro-Magnétique (ROEM) tactique. Ce système, qui va renouveler les capacités d'écoute, de radiogoniométrie et d'exploitation du spectre électromagnétique, est capital pour l'Armée française.

Ce contrat, qui s'étend sur 10 ans, équipera les 3 armées d'un système d'informations et de capteurs communs. Il s'agit d'un programme à effet majeur (PEM), au même titre que les programmes CONTACT ou SCORPION. Il s'inscrit dans le cadre du dispositif " ROEM Tactique interarmées ", qui dotera le commandement français d'une capacité d'appui électronique tactique renforcée.

Ce programme de ROEM tactique permettra la modernisation des moyens de guerre électronique au contact sur les théâtres d'opérations en fournissant des moyens performants, portables ou sous blindage, répondant aux avancées technologiques permanentes en matière de communication. Ce nouveau système d'écoute et de localisation des communications adverses apportera une assistance à la manoeuvre sur le théâtre d'opérations, contribuant ainsi à la sécurité de nos forces. Il équipera les véhicules d'appui électronique du 54ème régiment de Transmissions de l'Armée de terre (plateformes du programme SCORPION), les principaux bâtiments de la Marine nationale ainsi que les aéronefs de patrouille maritime Atlantique 2, et pourra être projeté pour la défense des bases aériennes en opérations extérieures.

Ce système, unique pour les Forces françaises, permettra de faciliter la formation des spécialistes et de mutualiser le soutien puisque le maintien en conditions opérationnelles (MCO) sera commun aux 3 forces. Réalisé en co-traitance par Thales (mandataire) et Airbus, ce programme bénéficiera de l'expérience combinée des deux groupes.

Thales s'appuiera sur son expertise dans le domaine des systèmes de renseignement électronique dont les programmes COHORTE (système actuel de ROEM tactique utilisé par l'armée de Terre), MINREM (Moyen Interarmées Navalisé de Renseignement d'origine Electro Magnétique), ARCHANGE (Avion de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération) et CLOVIS (Capacité de LOcalisation à Vocation Interministérielle et Stratégique). Thales capitalisera également sur sa maîtrise des communications de bout en bout et sur ses compétences en radio et en protection des communications.

Airbus s'appuiera sur son expérience et son expertise dans les systèmes de renseignements d'origine électromagnétique stratégiques, notamment les programmes RAMSES (Evolution du Système d'information stratégique traitant des communications radio et satellite) et PARADOS (capteur d'acquisition de communications radio). Ces systèmes sont actuellement utilisés opérationnellement par la Direction du Renseignement Militaire, l'Armée de Terre, l'Armée de l'Air et de l'Espace et la Marine nationale. Airbus capitalisera également sur ses compétences en intégration et sécurisation de systèmes complexes.

La première phase de ce programme offrira une première capacité d'écoute pour les 3 forces et sera ensuite complétée par des tranches optionnelles visant à augmenter significativement le nombre d'unités. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées (nouvelles fonctions d'analyse dans le système d'information, capacités de détection ou d'exploitation accrues...) de façon incrémentale au cours du programme, et ce afin de doter l'Armée française de systèmes et capacités de guerre électronique renouvelés et modernisés.