Thales : Air India retient la solution IFE

(Boursier.com) — Air India a choisi la solution AVANT Up In-Flight Entertainment (IFE) de Thales.

Thales va mettre à niveau et moderniser la flotte de 40 Boeing 777 et 787 de la compagnie aérienne Air India avec son système de pointe AVANT Up. Cette modernisation débutera en 2024 et se poursuivra en 2025. Thales va installer le système AVANT Up IFE sur les 11 nouveaux appareils Airbus et Boeing d'Air India, avec des premières livraisons prévues pour 2025.

La solution AVANT Up propose de nombreuses possibilités et intègre un large panel de services et d'applications, tels qu'une carte interactive 3D et une programmation immersive basée sur le parcours de l'avion. Thales Select User Interface (UI) va renforcer l'engagement des passagers en leur offrant une expérience utilisateur très intuitive pour naviguer dans un riche catalogue de divertissements.

AVANT Up de Thales propose un écran Optiq, 4K QLED HDR permettant un affichage et une expérience cinématographique supérieurs en continu. Optiq offre des ports de charge rapide USB-A et USB-C directement intégrés à l'écran et est le seul écran doté de deux connexions Bluetooth et d'un WiFi intégré. Avec Optiq, les passagers peuvent appairer leurs écouteurs sans fil ou tout autre appareil à l'écran tout en chargeant leur téléphone et leur ordinateur, afin d'arriver à destination sereins et divertis, tout en ayant des équipements rechargés.