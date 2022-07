Thales, Air France, DSNA, ONERA, Atmosphère, CGX et Cerfacs s'engagent pour réduire l'impact environnemental de l'aviation commerciale

(Boursier.com) — Thales , Air France, la DSNA, l'ONERA, Atmosphère, CGX et le Cerfacs se sont associés dans le cadre du projet Octavie, soutenu par région Occitanie à hauteur de plus de 700.000 euros, pour expérimenter en conditions réelles le concept Green Flag. Les partenaires s'engagent ainsi pour réduire l'impact environnemental de l'aviation commerciale.

Ce concept, élaboré par Thales, la DSNA et Air France dans le cadre de l'étude Provert, consiste pour une autorité de contrôle aérien à classifier certains espaces aériens comme Green Flag en période de trafic modéré. En coordination avec le contrôle aérien, les pilotes empruntant ces espaces peuvent pleinement exploiter les pratiques d'éco-pilotage, consistant à optimiser les paramètres du vol (route, altitude, vitesse) pour limiter au maximum la consommation de carburant, et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le concept repose sur l'utilisation d'outils digitaux collaboratifs facilitant les interactions entre pilotes et contrôleurs et permettant d'assurer le plus haut niveau de sécurité des vols.

Après des tests en laboratoire des prototypes de solutions techniques, le projet Octavie est entré en phase d'expérimentation en conditions réelles sur deux vols Air France entre Paris-Orly et Toulouse-Blagnac en mars 2022. Ces vols ont démontré la pertinence du concept Green Flag avec une réduction effective des émissions de CO2 tout en maintenant des altitudes et des distances géographiques optimales. L'échange facilité d'informations au cours des vols a permis aux contrôleurs aériens de maintenir plus longuement les appareils en croisière et aux équipages de préparer au mieux leurs approches en descente continue pour réduire la consommation des moteurs.

Les résultats de cette première expérimentation en vol sont prometteurs. Ils nécessitent d'être consolidés afin d'intégrer Green Flag de manière pérenne et à grande échelle dans les procédures des contrôleurs aériens, y compris dans un contexte de trafic dense.