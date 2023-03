Thales affiche une vive hausse de ses résultats

(Boursier.com) — Le groupe Thales a publié ce mercredi des résultats de bonne facture, favorisés par une augmentation de la demande malgré les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement. L'équipementier aéronautique a annoncé un Ebit de 1,94 milliard d'euros en 2022, en hausse organique de 15,6%, pour un chiffre d'affaires de 17,57 milliards d'euros, en progression de 5,5%. La marge d'Ebit a progressé ainsi à 11% en 2022, contre 10,2% en 2021.

Les prises de commandes grimpent à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 16%, dans un marché qui devrait rester bien orienté, le groupe anticipant une hausse de la demande sur les deux prochaines années. Dans ce contexte, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%.

Thales dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le groupe s'attend par ailleurs à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros.

Le PDG, Patrice Caine, a précisé que Thales allait recruter plus 12.000 employés en 2023 afin d'accompagner sa croissance. Il a toutefois prévenu que les tensions persistaient sur les chaînes d'approvisionnement...

Thales anticipe malgré tout une croissance organique de 4% à 6% pour son activité défense & sécurité en 2023, sur fond de hausse des budgets militaires.

La division aérospatiale devrait de son côté enregistrer une croissance organique "high single digit" en 2023 et 2024, et atteindre une marge d'Ebit de 8,5% à 9% en 2024.