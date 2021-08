Thales : accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail

(Boursier.com) — Le groupe Thales annonce avoir signé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail pour une valeur d'entreprise de 1,66 Milliard d'euros. Cette opération, dont la clôture devrait intervenir fin 2022 ou début 2023, va permettre à Thales de renforcer son "positionnement stratégique sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d'accélérer la progression de la marge d'EBIT et de poursuivre le désendettement".

Avec cette transaction, Thales renforce son positionnement stratégique sur trois marchés de haute technologie ayant un fort potentiel de croissance sur le long terme : l'Aérospatial, la Défense et la Sécurité, et l'Identité et la Sécurité numériques... Les activités que détient Thales sur chacun de ces marchés sont des acteurs de premier plan, spécialisés dans les systèmes intelligents et les solutions numériques, et capable de générer durablement des marges d'EBIT à deux chiffres. "Ce mouvement permet ainsi au groupe de viser désormais une marge d'EBIT de 12% sur le moyen terme. Par ailleurs, cette transaction renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif", conclut la direction.