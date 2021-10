(Boursier.com) — Thales accueille ce 5 octobre, investisseurs et analystes financiers pour sa première journée dédiée aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le groupe annonce, lors de cet événement, sa nouvelle feuille de route vers un futur bas carbone et expliquera comment les hautes technologies de Thales contribuent à rendre le monde plus sûr, plus vert et plus inclusif. Thales accélère son plan d'action ESG et révise à la hausse ses objectifs en la matière.

Le groupe entend :

1/ Lutter contre le réchauffement climatique en visant le "zéro émission nette" dès 2040 : après avoir fixé des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de CO2 opérationnelles en 2019, Thales accélère en visant désormais 35% de réduction d'ici 2023 et 50% d'ici 2030, avec l'ambition d'atteindre le "net zéro" dès 2040. Ces objectifs sont alignés sur la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5oC des Accords de Paris, et seront soumis à une démarche de certification SBTi (Science-Based Target initiative) pour l'attester.

Le Groupe prévoit par ailleurs que 100% de ses nouveaux produits et services soient éco-conçus en 2023.

Enfin, Thales renforce le dialogue avec ses fournisseurs et l'accompagnement de leurs propres engagements bas carbone, avec 100% des plans d'actions des 150 fournisseurs les plus émissifs agréés et engagés en 2023, et une collaboration systématique pour aligner ses fournisseurs sur son objectif de -50% en 2030.

2/ Renforcer la diversité : le groupe confirme son engagement d'avoir d'ici 2023 au moins 75% des comités de direction comprenant au moins 3 femmes. A cette même date, le Groupe se fixe comme objectif d'avoir 20% de femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité dans l'entreprise.

3/ Continuer à mettre en oeuvre les meilleurs standards en termes d'éthique et de conformité, en s'appuyant sur une démarche de formation systématique et de certification, et la mise en place d'une charte éthique encadrant l'usage et le développement des technologies du numérique.

4/ Renforcer la santé et la sécurité au travail de tous ses collaborateurs afin de réduire de 30% d'ici 20231 le nombre d'accidents du travail.

Lors de cet évènement, Thales lance aussi sa charte éthique du numérique, avec un positionnement engagé sur l'usage responsable des technologies, telles que l'IA et la biométrie de confiance.