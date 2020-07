Thales : a souffert au premier semestre

Crédit photo © Q. Reytinas / THALES

(Boursier.com) — Thales dévoile des résultats semestriels en net retrait, fortement marqués par l'impact de la pandémie du Covid-19. " Comme prévu, la baisse du chiffre d'affaires et des résultats s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique civile et par l'impact des mesures sanitaires sur la production et l'exécution des projets ", souligne le groupe.

Sur les six premiers mois de l'année, le leader européen de l'électronique de défense a ainsi vu son Ebit fondre de 57% (-63% en variation organique) à 348 ME pour des revenus en repli de 5,4% (-13,6% en variation organique) à 7,8 MdsE. Le résultat net consolidé, part du Groupe, ressort à 65 ME, en baisse de 88%, alors que le Free cash-flow opérationnel est négatif à hauteur de -471 ME. Le consensus, fourni par la société, attendait un Ebit de 347 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros.

Sur la base d'un contexte sanitaire et économique se stabilisant, le management vise désormais en 2020 un chiffre d'affaires compris entre 16,5 et 17,2 MdsE, un Ebit allant de 1,3 à 1,4 MdE et un ratio book-to-bill supérieur à 1, bénéficiant de la bonne orientation du secteur Défense & Sécurité. Le plan global d'adaptation devrait par ailleurs permettre au groupe d'économiser environ 800 millions d'euros sur l'année.