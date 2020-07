Thales a présenté sa gamme Synaps aux forces armées espagnoles

Crédit photo © Photopointcom ©THALES

(Boursier.com) — Thales a présenté aux forces armées espagnoles, à la Délégation générale de l'armement et des matériels (DGAM) et au ministère de la Défense, sa gamme de radios logicielles Synaps. Elle permettra d'assurer des communications radio à haute performance à bord des nouveaux véhicules blindés VCR 8x8 Dragón qui équipent les forces armées espagnoles. La gamme Synaps s'inscrit également dans le cadre du programme de radios tactiques interarmées (Sistema Conjunto de Radio Táctica - SCRT).

La nouvelle gamme Synaps offre des fonctionnalités qui permettront de répondre aux besoins actuels et futurs des forces armées, en assurant la supériorité informationnelle des communautés d'intérêt. Cette famille de radios logicielles marque une avancée considérable en terme de transformation numérique, et constitue une opportunité majeure de développement technologique pour l'industrie. Les actions menées dans ce cadre permettront aux forces armées de disposer d'une supériorité opérationnelle et garantiront l'interopérabilité à l'échelle internationale ainsi que la continuité et l'évolution de la gamme radio tout au long de son cycle de vie. Cela garantira également une utilisation maximale du spectre radio, et l'échange de données critiques sécurisées entre les différents acteurs.

Cette gamme de radios logicielles sera également pour les forces armées l'assurance d'une supériorité logistique, avec un nombre plus restreint de radios nécessaires pour couvrir les besoins des deux programmes. Dans la mesure où elles sont entièrement compatibles avec les radios PR4G actuellement utilisées par les Forces armées espagnoles, les radios Synaps sont immédiatement prêtes à être déployées au sein des forces armées sans aucun risque technique ou calendaire, en assurant une transition souple. Les radios Synaps peuvent être mises en place progressivement, sans compromettre l'état de préparation opérationnelle des Forces, permettant ainsi une modernisation optimisée et maîtrisée étape par étape de l'ensemble de le flotte d'équipements radio.

Dans le cadre du programme VCR 8x8 Dragón, Thales a également mis en lumière les améliorations apportées au système de commandement et de contrôle de ces véhicules blindés, actuellement mises en oeuvre en collaboration avec la société Indra, ce qui constitue un exemple très satisfaisant de coopération entre les deux sociétés afin de fournir aux forces armées les moyens de commandement et de contrôle les plus performants.

Coopération industrielle

L'offre Thales inclut également un plan détaillé de coopération industrielle visant l'export, qui permettra à l'Espagne non seulement de développer sa propre technologie avec une valeur ajoutée, mais aussi de maintenir sa souveraineté nationale en matière de communications tactiques.

Rappelons que Thales emploie actuellement plus de 1.400 personnes en Espagne. Le site de Leganés, dans la région de Madrid, accueille ses activités aéronautiques, de défense et de sécurité, avec un centre dédié à la production de systèmes radio et à la maintenance. Thales a confié la production de divers éléments de sa nouvelle gamme Synaps à la société basque Manufacturas Zeta, qui produira des pièces pour la version portable Synaps-H destiné au fantassin, ainsi que pour les versions Synaps-T et Synaps-V pour véhicules.