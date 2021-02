Thales : à nouveau sur Mars !

Crédit photo © Airbus Defence & Space/Agence spatiale européenne

(Boursier.com) — Le 18 février, après un voyage de 7 mois, le rover Perseverance, élément clé de la mission Mars 2020, devrait fouler le sol de la planète rouge. A son bord, SuperCam, l'un des 7 instruments stratégiques embarqués, est un véritable concentré de technologies, destiné à analyser, caractériser, et sélectionner des échantillons de roches martiennes. SuperCam est le fruit d'une étroite collaboration entre le Los Alamos National Laboratory (LANL) aux Etats-Unis et l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP, CNRS / CNES / Université Toulouse III - Paul Sabatier) en France, avec des contributions de l'Université d'Hawaï et de l'Université de Valladolid (UVA) en Espagne.

La conception et la fabrication du Mast Unit, partie française de SuperCam située en haut du mât du rover, ont été réalisées par un consortium de laboratoires français rattachés au CNRS, à des universités et à des établissements sous la direction scientifique des équipes de l'IRAP et la responsabilité du CNES. Le laser fourni par Thales est dans le Mast Unit.

En 2012, Curiosity embarquait sur Mars le premier laser de puissance à opérer sur le sol d'une autre planète que la Terre, un laser conçu et développé par Thales pour l'instrument ChemCam. Le laser ChemCam, en opération depuis plus de huit ans sans aucune défaillance, a déjà produit environ 855.000 tirs tout au long des 24 km déjà parcourus par Curiosity à la surface de la planète rouge. Il a notamment contribué à prouver l'existence d'un environnement favorable à l'apparition de la vie sur Mars.