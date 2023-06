Thales : à la tête du projet de recherche européen EPIIC

(Boursier.com) — Thales prend la tête du projet de recherche européen EPIIC (Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for fighters Cockpit) pour concevoir les technologies du futur cockpit militaire. Financé par la Commission Européenne via le Fonds Européen de Défense à hauteur de 75 millions d'euros, le projet EPIIC, réunit 27 acteurs majeurs de l'industrie et de la recherche européennes.

Piloté par Thales, le projet vise à relever le défi du combat aérien du futur en identifiant, développant et évaluant les technologies de rupture et les nouvelles interfaces homme-machine destinées à être intégrées dans les cockpits des prochains avions de chasse.

Ces technologies soutiendront un pilote devenu un véritable stratège du combat collaboratif en créant un environnement immersif au service de la mission.

Thales assure la coordination du projet et focalise ses travaux sur deux technologies centrales du dispositif : les viseurs de casque et la surveillance des constantes physiologiques de l'équipage, appelée le Crew Monitoring System.

"Nous sommes honorés de mener le projet EPIIC, sous l'égide du FED, en coopération avec les grands acteurs européens de l'industrie et de la recherche. Ensemble, nous avons l'ambition d'allier le meilleur des technologies pour le futur cockpit d'avion de chasse européen, avant-garde stratégique du combat collaboratif", commente Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique, Thales.

Rappelons qu'au coeur du combat aérien du futur, le projet EPIIC a pour enjeu de repenser l'interaction homme-machine en utilisant les technologies les plus avancées pour créer un environnement immersif où la machine seconde le pilote. Le pilote d'avion de chasse pourra ainsi superviser et exploiter un ensemble de plateformes, avec ou sans équipage, dans un environnement très complexe et évolutif.