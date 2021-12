Thales : 119 Griffon livrés à l'armée de Terre en 2021

(Boursier.com) — Le 6 décembre 2020, le groupement momentané d'entreprises (GME) engin blindé multi rôles (EBMR) a livré à l'armée de Terre le 119ème Griffon prévu en 2021. Les 119 Friffon ont été préalablement présentés aux opérations de vérification du service qualité de la Direction générale de l'armement (DGA/SQ) avant d'être envoyés dans les régiments.

Ainsi, l'équipe du GME, composée de Nexter, Arquus et Thales, atteint son objectif de livraisons pour l'année 2021, conformément à la commande initiale d'avril 2017 et à la loi de programmation militaire 2019-2025. Le GME EBMR tient ainsi ses engagements en parvenant, pour la 3e année consécutive, à livrer les Griffon à temps.

Pour mémoire, 128 Griffon avaient été présentés aux opérations de vérification en 2020, et 92 en 2019, ce qui constitue un total de 339 Griffon depuis la notification de la tranche conditionnelle TC2 du marché EBMR. De plus, 8 des 10 variantes du véhicule sont désormais qualifiées, à savoir les variantes FELIN, STE (Section tireur d'élite), mortier de 81mm (MO81), ravitaillement (RAV), élément léger d'intervention (ELI), Génie (GEN), missile moyenne portée (MMP), et engin poste de commandement (EPC). Par ailleurs, le tourelleau téléopéré HORNET T1 de 7,62mm, développé et produit par Arquus, a été qualifié par la DGA au cours de l'année 2021. Il s'agit de l'arme principale du GRIFFON en version transport de troupe (VTT) qui dispose du chargement automatique, d'un mode de récupération des étuis et des maillons, ainsi que d'une commande électrique de tir.