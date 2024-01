TFF : un semestre conforme aux ambitions

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2023-2024, la croissance de l'activité semestrielle de Tonnellerie François Frères combine une forte composante organique (+17,1%) avec un effet change négatif (-3,8%) et la contribution de la croissance externe (+0,3%), incarnée par l'acquisition de Biossent (consolidation au 1er septembre 2023) et la prise de participation au sein de Goulard (51%, novembre 2022).

Sur ce 1er semestre, le chiffre d'affaires ressort à 264,26 millions d'euros, en croissance de +13,6%. Le Groupe poursuit sa croissance à un rythme toujours soutenu, notamment sur le pôle Alcools (+25%). Le pôle Vin est en croissance de +3,5%.

La rentabilité opérationnelle progresse significativement au sein des deux pôles d'activité sur ce 1er semestre. Ainsi, le strict pilotage des coûts face à l'inflation a permis au pôle Vin de renouer avec une rentabilité normative. La marge du pôle Alcools s'améliore grâce aux solides performances du marché du Bourbon.

Le ROP est en progression de +19,3% à 52,9 ME après absorption des charges nettes non courantes de 0,3 ME. La marge opérationnelle continue de s'apprécier gagnant près de 1 point et s'établit à 20% du chiffre d'affaires.

Le résultat financier bénéficie d'un effet de change favorable de +5,1 ME cependant moins élevé qu'au 1er semestre 2022 (+7,3 ME) et le coût de la dette augmente significativement (-4,2 ME vs -1 ME) compte tenu du contexte de taux haussiers. Après un impôt de 14 ME, le résultat net s'inscrit en croissance de +5,2% sur le semestre, à 40,77 ME, soit une marge nette de +15,4%. Le résultat net PDG s'établit à 39,31 ME (+4,1% sur le semestre).

L'endettement net, traditionnellement élevé à cette période de l'exercice, se situe à 251 ME (184,2 ME au 30 avril 2023), notamment du fait :

- de la poursuite des investissements de productivité (38,5 ME)

- de l'augmentation des stocks (+25 ME) principalement sur le Bourbon ;

- de la croissance externe ;

- de l'augmentation du BFR pour soutenir la croissance d'activité, et impactée par l'inflation continue sur les matières premières.

"Ce semestre est tout à fait conforme aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés, supérieur même en termes de rentabilité. Ceci est certes lié à un contexte favorable, mais aussi et surtout à la qualité du travail et à la belle anticipation de nos équipes qui ont su bien analyser leurs marchés et faire preuve de professionnalisme et de réactivité. Les performances du semestre sont notables. Nous anticipons toujours une croissance supérieure à 10% sur l'exercice -fonction des variations de change- avec une rentabilité opérationnelle en hausse, et restons tout aussi agiles et ambitieux forts des investissements réalisés sur nos marchés", commente Jérôme François, Président du Directoire de TFF.