TFF : publication saluée

(Boursier.com) — A contre-courant, TFF s'adjuge 4% à 42,5 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la solide publication du leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisky. Le groupe a vu ses résultats s'envoler au premier semestre de son exercice 2022-2023 et a rehaussé son objectif de chiffre d'affaires annuel à 390 ME, contre une guidance de "plus de 360 ME" auparavant, en raison d'une paire euro/dollar meilleure qu'anticipé et de la bonne visibilité sur ses différents marchés.

Cette excellente publication confirme la vision positive d'Oddo BHF sur la société, qui continue de bénéficier de vents porteurs sur l'ensemble de ses pôles et investit pour la croissance future du groupe à travers le pôle Bourbon. Le titre fait partie des top picks Nextcap du broker. A 'surperformer' sur la valeur, l'analyste rehausse sa cible de 45,5 à 47 euros.