TFF Group : vive croissance pour débuter l'exercice

(Boursier.com) — TFF Group annonce pour son premier trimestre 2022/2023 une activité particulièrement dynamique. Le chiffre d'affaires consolidé trimestriel s'élève à 109,3 ME, en croissance de 66,6% à taux de change courants et de 48,6% à taux de change et périmètre constants. Le groupe affiche une belle performance sur ses deux pôles d'activité pour débuter un exercice attendu en forte croissance. Le pôle Vins est en progression de 64,1% à 55,4 ME et de 45,9% à données comparables. Les volumes reflètent le retour d'une demande soutenue après trois millésimes impactés par les événements climatiques, la crise sanitaire et les faibles niveaux de récolte. Le pôle Alcools progresse de 69,2% à 53,9 ME (+51,3% à taux de change constants). La division Bourbon poursuit sa forte croissance, sur un marché très porteur. L'activité de la division Scotch Whisky profite d'une orientation haussière des prix de vente, la croissance des volumes de l'activité négoce étant cependant toujours limitée par les tensions sur les stocks de fûts usagés.

Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques, monétaires, et l'environnement inflationniste qui caractérise cette période, TFF Group "reste serein quant à la réalisation de ses objectifs annuels d'activité" (plus de 360 ME) et l'amélioration de sa rentabilité. Le groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable fondée sur des métiers à forte valeur ajoutée et des savoir-faire maîtrisés avec un modèle économique bien équilibré entre le marché du vin et celui des alcools.