TFF Group : un niveau d'activité contrasté au premier trimestre

(Boursier.com) — TFF Group, leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisk, a réalisé au premier trimestre de son exercice 2021-2022 une activité contrastée entre le marché du vin, en retrait sur un niveau inédit, et celui des alcools, en forte croissance. Cependant, grâce à un bon équilibrage des activités, le chiffre d'affaires consolidé se maintient à un niveau de 65,6 ME, en recul brut de - 1,8 % et en hausse de + 0,2 % à données constantes. La dynamique de croissance engagée depuis le début de l'année 2021 sur le marché des alcools se poursuit alors que les activités vin font face à l'impact des incidents climatiques.

Le pôle Vins décroît de 20% à 33,7 ME sur le trimestre pendant que le pôle Alcools augmente d'environ 30% à 31,9 ME.

TFF Group prévient que l'exercice 2021-2022 continuera à être marqué par une conjonction de facteurs défavorables sur le marché du vin, avec une récolte attendue de faible niveau dans l'hémisphère nord. La vitalité du pôle alcool permettra au groupe de compenser le recul du pôle vin et de maintenir le niveau d'activité consolidée sur l'exercice. TFF Group se tient prêt pour accompagner le rebond attendu du marché du vin en 2022-2023, tout en pilotant les conditions de la montée en puissance de la division Bourbon jusqu'en 2025.