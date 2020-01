TFF Group : révision en baisse des ambitions annuelles

(Boursier.com) — TFF Group connait une croissance soutenue de son activité au cours de ce premier semestre 2019-2020 à +7,6%.

Cette évolution résulte d'une croissance organique de +2,3%, d'un effet de change positif à +1,8%, et d'un effet périmètre favorable à +3,5%.

Le résultat Net part du Groupe est de 18,96 ME, soit -16%.

À l'issue de ce premier semestre, la société revoit ses objectifs pour l'exercice, compte-tenu d'une faible récolte en Europe sur le marché du Vin, d'un second semestre attendu compliqué sur ce même marché dans l'hémisphère Sud notamment du fait des incendies hors normes en Australie, d'un incendie total du site d'Arobois impactant l'activité produits de boisage au second semestre, d'un manque persistant de main d'oeuvre associé à un niveau des stocks exceptionnellement élevé dans la division Whisky, du démarrage retardé à janvier 2020 du huitième site de production écossais.

En conséquence, TFF ajuste ses objectifs pour l'exercice et s'attend désormais à un chiffre d'affaires de l'ordre de 285 ME pour un résultat opérationnel courant supérieur à 47 ME.

TFF visait jusque là un chiffre d'affaires de 300 ME et un résultat opérationnel courant de plus de 50 ME.

En revanche, la société confirmé l'objectif d'un chiffre d'affaires de 350 ME pour 2023.