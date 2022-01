TFF Group : résultats bien accueillis

(Boursier.com) — TFF Group progresse de 3% à 30,2 euros au lendemain de son point semestriel. Le leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisky a réalisé 143,3 millions de chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2021-2022, en légère hausse de 1,3% (+1,8% à périmètre et taux de change constants). Le résultat opérationnel courant recule en revanche de 18% sur le semestre à 19,67 ME. Le RNpg est quant à lui en croissance grâce notamment à la forte progression du résultat financier.

Oddo BHF évoque des résultats globalement en ligne avec ses attentes et ajuste son scénario 2021-2022. Il attend à présent un CA de 275 ME (vs 263 ME auparavant) plus optimiste que la guidance du management indiquant un CA supérieur à 260 ME et impliquant : un CA Vins de 140 ME, en recul limité de 5%, et un CA Alcools de 135 ME, en croissance de 20%. La rentabilité devrait cependant rester impactée par la forte inflation et l'effet mix CA dilutif. Le courtier mise ainsi sur un ROC de 33 ME (vs 32 ME auparavant) soit une MOC de 12%.

L'exercice 2021-2022 devrait représenter un point bas pour le groupe principalement en raison du pôle Vins (faible récolte et aléas climatiques) avant un rebond attendu sur 2022-2023 (effets de base favorable et besoin d'investissements des clients). Le courtier maintient, à ce stade, sa recommandation 'neutre' mais le momentum de révisions en hausse pourrait progressivement redevenir intéressant lors des prochains trimestres.