TFF Group : résultat net semestriel en hausse grâce à un effet de change

(Boursier.com) — TFF Group, leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisky, a réalisé 143,3 millions de chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2021-2022, en légère hausse de 1,3% (+ 1,8% à périmètre et taux de change constants) sur un an. L'activité est contrastée entre un pôle Vins en baisse de 10% et un pôle Alcools en hausse de 20%.

Le résultat opérationnel courant recule de 18% sur le semestre à 19,67 ME mais le résultat financier bénéficie d'un effet de change favorable de 2,8 ME lié à l'appréciation du $ par rapport à l'Euro. Ces évolutions permettent au résultat net de s'inscrire en croissance de +18% à 15,6 ME.

TFF Group estime que son exercice 2021-2022 devrait être caractérisé par un point bas de l'activité vin avant le retour à la normalité, attendu dès la fin d'exercice. Le marché du Whisky devrait rester dynamique mais contrarié par des problèmes logistiques et un manque de fûts à Bourbon usagés. Le marché du Bourbon devrait reste en croissance (production de 450.000 fûts attendue) mais toujours sous la pression des coûts de matières premières et des difficultés de recrutement. L'objectif d'activité consolidée est maintenu supérieur à 260 ME.

TFF Group espère ensuite reprendre le chemin de la croissance en 2022-2023 avec une amélioration progressive de sa rentabilité.