TFF Group relève son objectif de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — TFF Group affiche sur les 9 premiers mois de son exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 330,5 ME, en forte hausse de +53% à devises courantes et de +39% à devises et périmètre constants par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe parle d'une croissance organique significative, alimentée par des effets volumes et des effets prix et signale l'atteinte d'un mix d'activité parfaitement équilibré à 50/50 entre ses deux marchés complémentaires : Vins et Alcools.

TFF Group annonce qu'il devrait continuer à bénéficier d'un environnement porteur sur le marché du vin dans l'hémisphère sud et aux USA au cours du 4e trimestre pendant que le pôle alcool devrait maintenir sa bonne dynamique.

TFF Group relève de 390 ME à plus de 400 ME son objectif de chiffre d'affaires annuel et confirme que l'exercice 2022-2023 permettra également une croissance significative de la rentabilité.