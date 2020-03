TFF Group : maintien des objectifs annuels

(Boursier.com) — En hausse de 6,6% à 218 ME, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019/20 de TFF Group est en phase avec les objectifs annuels révisés, intégrant les effets des incendies en Australie et le faible niveau de récolte 2019 en Europe.

La société maintient pour l'exercice en cours, l'objectif d'une activité de l'ordre de 285 ME et celui, pour l'horizon 2023, de l'ordre de 350 ME.