TFF Group : hausse de 49% du résultat net annuel

(Boursier.com) — En 2022/2023, le chiffre d'affaires de TFF Group atteint 439,7 ME au lieu de 302,6 ME, soit +45,3%...

L'EBITDA est de 93 ME, en hausse de 86%.

Le ROC atteint 79,1 ME, x2 en valeur par rapport à 2022.

Le résultat net de 54,4 ME est en hausse de 17,8 ME soit +49%.

La structure bilantielle a continué à se renforcer avec des capitaux propres de 462 ME et un endettement net de 184 ME.

L'endettement net se limite à 2 fois l'EBITDA et le groupe dispose toujours d'une trésorerie significative de 102 ME...

TFF Group se fixe un nouvel objectif de croissance d'activité de

l'ordre de +10 % pour l'exercice 2023/2024, associé à des ratios de rentabilité opérationnelle qui devraient se maintenir à des niveaux élevés et retrouver progressivement les niveaux pré-pandémiques...