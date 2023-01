TFF Group confirme une envolée de ses résultats semestriels

(Boursier.com) — TFF Group, leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisky, a réalisé 232,6 millions de chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2022-2023, en forte hausse de 62% (+ 45% à périmètre et taux de change constants) sur un an. L'activité est aussi dynamique dans le pôle Vins (+40% en organique) que pour le pôle Alcools (+52% en organique).

Le résultat opérationnel courant bondit de 127% sur le semestre à 44,6 ME. La marge opérationnelle augmente de plus de 6 points sur le semestre à 19,1%. Ces évolutions permettent au résultat net de s'inscrire en croissance de 149% à 38,7 ME, soit une marge nette de 16,7%.

TFF Group explique que la dynamique des activités et les augmentations tarifaires lui ont permis de se rapprocher de ses niveaux de rentabilité normatifs sur le pôle Vin et que la division Bourbon a confirmé l'amélioration attendue de sa rentabilité avec des volumes d'activité en hausse, des prix de vente indexés sur les coûts et une meilleure saturation des outils de production. La division Whisky signe ainsi un semestre de très bon niveau grâce à la remontée des prix et à la bonne tendance de marché.

Le niveau de la parité EUR/$ meilleur qu'anticipé et la bonne visibilité sur les marchés du groupe pour ce second semestre l'amènent à rehausser son objectif de chiffre d'affaires annuel à un niveau de 390 ME.

TFF Group annonce mobiliser des moyens supplémentaires afin de débuter un nouveau cycle de développement sur le marché du Bourbon. Organisé aujourd'hui autour de deux tonnelleries et sept merranderies opérationnelles, TFF Group dispose d'une capacité de production de 800.000 fûts à horizon 2025, pour laquelle il reste à investir 25M$ (capex hors BFR). Fort de sa position de numéro deux mondial des tonnelleries à Bourbon avec 18 % de parts de marché et d'une excellente visibilité, le groupe se prépare à mobiliser des investissements complémentaires (capex hors BFR) de l'ordre de 60 M$ à horizon 2027/2028.