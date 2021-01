TFF Group : bonne résistance dans le contexte sanitaire

TFF Group : bonne résistance dans le contexte sanitaire









Crédit photo © TFF

(Boursier.com) — Dans un environnement troublé ce 1er semestre par la crise sanitaire et les aléas météorologiques, Tonnellerie François Frères (TFF Group) témoigne d'une solide capacité de résistance, avec une activité en recul de -9,6%, à 141,54 millions d'euros. A périmètre et devises comparables les ventes sont en baisse de -8,8% par rapport à la même période de 2019 (effet change -1,4%, effet périmètre +0,6%).

Le résultat opérationnel recule moins que l'activité, à 24 ME soit 17% du chiffre d'affaires (16,6% en 2019).

Le résultat financier enregistre sur la période des pertes de change comptables significatives (-6,3 ME, vs +0,3 ME en 2019) marquant le recul du Dollar par rapport à l'Euro. Le Résultat Net, retraité des effets de change, se serait établi à 12,5% du chiffre d'affaires (12% en 2019), en recul en valeur de seulement -6% sur le semestre.

Le résultat net ressort en définitive à 13,15 ME (19,08 ME un an plus tôt) pour un résultat net part du groupe de 12,99 ME (18,96 ME au 1er semestre 2019-2020).

La structure bilantielle est toujours robuste et équilibrée, avec des fonds propres de 364,5 ME, une trésorerie disponible de 78,2 ME et des stocks sécurisés de 259,5 ME.

L'endettement net est de 165,4 ME (168,7 ME au 30 avril 2020). Il recule, conformément à la volonté annoncée du Groupe après plusieurs exercices marqués par les investissements massifs réalisés dans la division Bourbon.

Le très bon niveau de flux de trésorerie d'exploitation (20,2 ME), a permis de réaliser l'acquisition de la marque Gauthier, de verser un dividende au montant inchangé et de continuer à réaliser des investissements à hauteur de 5,9 ME.

Perspectives réalistes, mais sereines