TFF Group affiche finalement un chiffre d'affaires annuel record

(Boursier.com) — TFF Group, leader mondial sur le marché de l'élevage des Vins et du Whisky, a finalement enregistré un niveau d'activité supérieur à ses attentes sur l'exercice 2021-2022. Le chiffre d'affaires atteint son plus haut niveau historique, en hausse de 16% à 302,6 ME. Le Pôle Vin représente 155,2 ME (+2,1% en organique) et le Pôle Alcools 147,4 ME (+ 27,1% en organique).

Le résultat opérationnel augmente légèrement à 38,1 ME (12,7% de marge contre 14,4% un an avant) mais le résultat net progresse fortement de 78% à 36,6 ME, grâce en particulier à la contribution d'un effet de change significatif de +13 ME après une incidence négative du change de -9,3 ME en 2021. Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale du 28 octobre 2022 un dividende de 0,40 euro par action.

TFF Group pense que son exercice 2022-2023 devrait bénéficier d'une conjonction de facteurs très favorables et envisage un objectif ambitieux de l'ordre de 360 ME de chiffre d'affaires. TFF Group cite le retour d'une demande soutenue sur le marché du Vin observée après trois millésimes caractérisés par le repli des niveaux de récolte et un contexte international défavorable, des perspectives prometteuses sur les marchés du Bourbon qui continuent d'afficher un fort développement pérenne et la reprise du marché du whisky qui devrait se confirmer, assorti d'une hausse des prix favorable à l'activité et aux marges.

TFF Group ajoute que ses ratios de rentabilité sont appelés à augmenter progressivement dès l'exercice 2022-2023, soutenus par la forte croissance de l'activité sur tous les métiers au niveau mondial et par l'amélioration de la rentabilité attendue sur le marché du bourbon.