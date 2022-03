TFF Group acquiert la Tonnellerie REMOND

(Boursier.com) — TFF Group annonce avoir conclu un accord de partenariat se traduisant par une prise de participation de 55% au capital de Tonnellerie REMOND. Tonnellerie REMOND a été fondée en 1954 à Ladoix-Serrigny, à proximité de Beaune, au coeur du vignoble de Bourgogne. Devenue une référence dans la fabrication de fûts de chêne français haut de gamme dédiés à l'élevage de vins de qualité, Tonnellerie REMOND réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 ME, dont 75% à l'international, associé à une rentabilité opérationnelle comparable aux standards élevés de TFF Group.

La tonnellerie affiche également une structure financière solide, sans endettement et avec des stocks sécurisés sur un site de fabrication unique. Catherine DESBOIS-MOUCHEL, après plus de 30 ans à la tête de la tonnellerie, désirant prendre du recul avec la gestion opérationnelle mais soucieuse de pérenniser l'entreprise et ses salariés et de préserver la relation de confiance forgée avec ses clients fidèles, a choisi de construire un partenariat solide avec TFF Group. L'activité de Tonnellerie REMOND sera consolidée à partir du 1er mars 2022.