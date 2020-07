TFF : des perspectives prudentes avec la pandémie

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel de TFF est ressorti à 279,7 millions d'euros, en hausse de +3% (-1,3% en organique, retraités de l'effet change +1,3% et de l'effet périmètre Darnajou +3%). Le résultat opérationnel courant (ROC), à 43,7 ME, recule de -8,3%. Il reflète un manque d'activité en volume, et un développement à marche forcée du pôle Bourbon, dont les ratios de rentabilité n'ont encore pas atteint leur niveau cible.

Le résultat des autres produits et charges non courants est de -8,1 ME. Il enregistre les charges non récurrentes du pôle Bourbon engagées à hauteur de -8,6 ME pour anticiper et accompagner la forte croissance du marché. Le résultat financier, de +1,1 ME, bénéficie de l'impact positif des effets de change à hauteur de 2,3 ME.

Après impôt et résultat des sociétés mises en équivalence, le résultat net recule moins fortement que le résultat opérationnel sur un niveau de 26,9 ME, proche de 10% du chiffre d'affaires.

L'endettement net, en hausse de 64 ME, pour installer la seconde tonnellerie et les dernières merranderies dans le Bourbon, ressort à 161 ME retraité de l'application de la norme IFRS 16 (168,7 ME en valeur bilantielle). La structure financière reste solide avec 365 ME de capitaux propres et 82 ME de trésorerie disponible.