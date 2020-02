TF1 : Ushuaïa TV célèbre ses 15 ans

TF1 : Ushuaïa TV célèbre ses 15 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inspirée par le succès des émissions présentées par Nicolas Hulot, Ushuaïa TV a vu le jour le 14 mars 2005 sous l'impulsion du groupe TF1. La chaîne s'apprête donc à célébrer ses 15 ans d'existence, et compte désormais environ 13 millions de foyers abonnés dans plus de 30 pays francophones à travers le monde.

Grâce à un large choix de films documentaires et de magazines originaux, variés et inédits, Ushuaïa TV propose une immersion au coeur d'une nature riche et peu explorée, ainsi qu'un regard sur les hommes et la planète. Chaîne familiale, elle séduit toute la famille pour une plongée dans la nature, l'évasion, l'aventure, l'environnement, les peuples et traditions.

Parmi les magazines phares d'Ushuaïa TV, Gérald Ariano propose ses idées de sortie nature dans Bougez vert. Autre visage de l'antenne, Christine Oberdorff parcourt le monde pour des reportages sur l'environnement. À l'occasion des 15 ans de Ushuaïa TV, Fanny Agostini rejoint la chaîne et proposera En Terre Ferme.

Seul média télé 100% dédié à la planète et sa protection, Ushuaïa TV souhaite réaffirmer avec force et enthousiasme ses valeurs positives face à une jeunesse inquiète et en recherche de solutions innovantes pour le futur , commente Christophe Sommet, Directeur d'Ushuaïa TV et des chaînes thématiques du Groupe TF1.

Par ailleurs, Fanny Agostini rejoint Ushuaïa TV et présentera En terre ferme, un magazine au format "52 minutes". Le 28 mars, Fanny Agostini recevra pour invité exceptionnel Nicolas Hulot, qui inaugurera l'émission.