TF1 : un mois d'audience record !

(Boursier.com) — Le groupe TF1 a réalisé son meilleur mois de l'année sur l'ensemble des cibles et signe plusieurs records depuis plus de treize ans :

- Meilleur mois 4+ de l'année à 27,3%

- Meilleur mois FRDA de l'année à 35,5% et égalise son meilleur mois depuis 2008

- Meilleur mois 25-49 de l'année à 32,6% et égalise son meilleur mois depuis 2009

- Meilleur mois 15-34 de l'année 35,8% et record depuis 2006

TF1 : 1ère audience de l'année toutes chaînes confondues avec 12,5 millions de téléspectateurs pour le match France Australie le 23 novembre 2022 et égalise son meilleur mois FRDA-50 ans depuis 2014.

LCI : record historique à 2% de PdA 4+

TMC : Large leader des chaines de la TNT sur les 4+ et les principales cibles, et égalise son mois record 4+ depuis 2019.

TFX confirme sa rentrée en hausse sur son coeur de cible FRDA15 49 sur 1 an.

TF1 Séries Films : Une tendance positive, en hausse sur 1 mois sur sa cible principale FRDA15-49 ans.