TF1 : tout rond

TF1 : tout rond









Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 reste recherché en hausse de 1,8% ce lundi à 7,5 euros, toujours aidé par une solide publication annuelle annoncée la semaine dernière... Le groupe audiovisuel a enregistré en 2019 un résultat opérationnel courant de 255,1 millions d'euros, en progression de 56,3 ME. Le taux de marge opérationnelle courante est en augmentation significative sur cette même période à 10,9%, en hausse de 2,2 points par rapport à l'année précédente, confirmant l'atteinte de l'objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019. Le résultat net part du Groupe s'établit à 154,8 ME, en croissance de 27,4 ME.

Le management vise en 2020 un taux de marge opérationnelle courante à 2 chiffres et un coût des programmes à 985 ME.

Le Conseil d'Administration propose le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, représentant 68% du résultat net... Parmi les derniers avis de brokers, le britannique Barclays reste à 'surpondérer' sur le dossier avec un cours cible ajusté de 9,50 à 10 euros tout rond.