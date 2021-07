TF1 : sur les 8 euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TF1 retrouve les 8 euros ce mardi (+0,5%), alors que parmi les derniers avis de brokers, UBS reste "neutre" sur la valeur avec un cours cible ajusté de 7,8 à 8,2 euros, en vue de la publication des résultats pour le premier semestre qui aura lieu le 28 juillet. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'était élevé à 509,8 ME, en hausse de 3,2%, avec un résultat net part du groupe de 34,3 ME, en progression de 10,3 ME. TF1 affichait un excédent financier net de 50,7 ME au 31 mars 2021.