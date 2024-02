TF1 : Spark Studios a acquis une participation majoritaire dans Dog Haus

(Boursier.com) — Newen Studios, l'un des leaders européens de la production et de la distribution audiovisuelle, a créé Spark Studios qui a pour objectif de rassembler les meilleurs talents de l'audiovisuel

en Allemagne. Dans le cadre de sa première acquisition, SPARK STUDIOS vient d'acquérir une participation majoritaire dans Dog Haus, une société de production créative allemande innovante.

Lancée en juillet 2021, Dog Haus est une société de production de fiction basée à Berlin et Munich. DOG HAUS est à l'origine de la série The Gryphon (avec W&B pour Amazon Prime).

Dog Haus a été créé par un trio très complémentaire : le producteur André Zoch, le scénariste Erol Yesilkaya et le réalisateur Sebastian Marka.