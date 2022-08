TF1 : sous pression après une note d'analyste

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du SBF120, TF1 perd près de 3,5% à 6,86 euros. La pression vendeuse sur l'action est à relier à une note de Barclays qui a dégradé la valeur de 'surpondérer' à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 12 à 6,5 euros. L'analyste justifie son choix par trois raisons. Premièrement, à la suite du rapport initial de l'autorité française de la concurrence, où l'équipe chargée du dossier a constaté de graves problèmes de concurrence, il pense désormais qu'une fusion avec M6 est peu probable.

Deuxièmement, cela laisse TF1 sans protection contre la récession probable à venir, un événement évalué par le marché à 56% seulement (selon ses estimations) alors que le broker serait plus à l'aise à 75%. Au cours des deux dernières récessions, TF1 a sous-performé parallèlement à la baisse de ses bénéfices par action et a connu un creux lorsque la publicité était au plus mal (comme pour tous les diffuseurs européens). Nous n'en sommes néanmoins pas encore là, précise le courtier. Troisièmement, le bilan de diversification de TF1, en ligne et avec Newen, est plus mitigé que celui d'ITV et de Pro7Sat1, offrant ainsi moins de défense contre un retournement de cycle.