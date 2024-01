TF1 : se distingue

(Boursier.com) — TF1 accélère en début d'après-midi avec une action qui bondit désormais de plus de 8% à 8,1 euros à Paris. La 'une' a déposé une plainte à Bruxelles pour "aides d'État illégales" contre France Télévisions, courant novembre. Selon les informations obtenues par 'Le Figaro', "le financement accordé par l'État à France Télévisions n'est pas assorti d'obligations précises ni de contrôles suffisants, ce qui le rendrait hors-la-loi au regard du droit européen". Le quotidien rappelle que "dans un courrier envoyé au printemps dernier à Matignon, TF1, M6, Canal+ et Altice (BFMTV, RMC...) reprochaient au groupe public une "sous-exposition des oeuvres et programmes relevant de ses missions de service public?". Et réclamaient une clarification des règles du jeu pour le service public". Faute de réponse, la balle a été envoyée à Bruxelles.

Sur le front des analystes, Oddo BHF a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur TF1 avec un objectif porté de 10 à 13 euros. L'analyste a relevé ses estimations de BPA 2023-2025 de 10% en moyenne sous l'effet d'un relèvement de ses attentes publicitaires (grâce à la montée en puissance de la nouvelle offre digital TF1+) et d'une revue de son modèle de coûts. Le bilan est très sain avec une trésorerie nette de 510 ME fin 2024, soit environ 30% de la capitalisation boursière.