TF1 : score nul sur l'année boursière

(Boursier.com) — TF1 campe sur les 7 euros ce mercredi, alors que le broker JP Morgan reste à 'surpondérer' sur le groupe de médias, mais avec un objectif de cours ajusté de 13,40 à 12,30 euros. Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2023 du groupe s'est élevé à 509,4 millions d'euros, soit -6% (à périmètre constant). Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 350,8 millions d'euros, en progression de 9,7% (à périmètre constant), porté notamment par la diffusion de la Coupe du Monde de Rugby.

Le chiffre d'affaires de Newen Studios s'élève à 64,2 millions d'euros, soit -54,1%, impacté par un fort effet de base.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'établit à 51,7 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en progression de 1,2%. La marge opérationnelle courante des activités s'établit à 10,1% (+0,9 pt), avec une marge Média en hausse (+ 1,1 pts) et une marge Newen Studios de 10,3% (+0,3 pt). Le résultat opérationnel courant s'établit à 50,6 millions d'euros.

Le résultat opérationnel s'élève à 45,4 millions d'euros et intègre -5,2 millions d'euros de produits et charges non courants, essentiellement liés à la rationalisation de l'immobilier du Groupe dans le cadre du plan d'optimisation des charges opérationnelles précédemment annoncé.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 37,7 millions d'euros, en hausse de 57,1% sur un an.

Résultats Groupe des 9 premiers mois

Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois 2023 du groupe TF1 s'élève à 1.547,5 millions d'euros, soit -8,4% (à périmètre constant). Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'est établi à 204 millions d'euros, soit -16,1% sur un an. La marge opérationnelle courante des activités ressort à 13,2%, soit un niveau proche de 2022. L'excédent financier net s'est établi à 364,1 millions d'euros à fin septembre 2023 contre 295,6 millions d'euros à fin septembre 2022, soit une progression de 68,5 millions d'euros (+23,2%) après versement d'un dividende de 105,2 millions d'euros en avril dernier. Les objectifs 2023 ont été confirmés... Depuis le 1er janvier, le titre est quasiment stable en bourse de Paris.