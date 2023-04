TF1 : rouge vif après les résultats

(Boursier.com) — Outre Remy Cointreau, TF1 connait également une fin de semaine agitée. Le titre de la 'une' chute de 8% à 7,2 euros après la publication de résultats trimestriels en recul dans un contexte de marché difficile. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a fondu de 21,5% à 39,9 millions d'euros au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires consolidé en repli de 14,5% à 479,7 millions d'euros, pénalisé par le recul de 9,7% des revenus publicitaires.

JP Morgan pointe des résultats en ligne avec ses attentes et explique la faiblesse des revenus publicitaires par "l'incertitude macroéconomique et les tensions sectorielles dans les services financiers, le commerce de détail et l'alimentation". Malgré "un contexte de marché offrant une visibilité limitée", TF1 a maintenu ses perspectives pour 2023, disant tabler sur un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2022. "Le groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable", a-t-il indiqué.

A l'occasion de la conférence téléphonique, Oddo BHF ('neutre') note que le management a souligné les points suivants : sur la tendance publicitaire, le début du T2 est un peu mou mais le trimestre sera marqué par des programmes sérialisés avec un fort potentiel en non-linéaire. Sur le S2, il indique que le groupe devrait bénéficier de la diffusion de la Coupe du monde du rugby ; sur MyTF1, la firme est confiante sur sa performance à moyen terme ; le groupe devra faire des économies de couts afin de maintenir une marge stable en 2023 vs celle de 2022 ; le management est confiant sur sa capacité à développer l'activité non-linéaire et d'accélérer sur le numérique... Pour 2023, les attentes du broker sont légèrement revues en baisse suite à cette publication, notamment sous l'effet d'un T1 un peu plus mou.