TF1 retombe sous les 5 euros

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 retombe de 2% à 4,88 euros ce vendredi, alors que le groupe a suspendu ses objectifs annoncés en février dernier, "jusqu'à ce que la situation se clarifie"... Le groupe se dit malgré tout "confiant dans sa capacité à faire face". Il dispose d'une bonne situation financière avec peu d'endettement et un encours de lignes de crédit bancaires bilatérales disponibles.

TF1 a constaté une progression de la consommation de contenus sous toutes ses formes et sur tous les supports. En parallèle, les clients annonceurs, en particulier dans les secteurs du tourisme, des biens culturels ou du transport, sont amenés à reporter ou annuler un grand nombre de campagnes. Ces réactions auront, dans un premier temps, un effet significatif sur les performances publicitaires du mois de mars, puis plus important sur le mois d'avril. "A ce jour, nous n'avons pas de visibilité sur les mois de mai et suivants", explique TF1.

Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas est repassé de 'surperformance' à 'neutre' sur le dossier en ciblant un cours de 6,50 euros.