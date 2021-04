TF1 : résultats et spéculations sur M6 dopent le titre

TF1 : résultats et spéculations sur M6 dopent le titre









Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 prend la tête du SBF120 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un copieux gain de 4,5% à 8,5 euros. La 'une', qui a délivré des comptes trimestriels en forte progression, bénéficie également de la spéculation qui entoure le secteur et notamment M6. A ce sujet, Philippe Denery, directeur financier de TF1, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que : TF1 "regarde" le sujet de la vente du groupe M6 mais que le "timing" est entre les mains de son actionnaire.

Concernant les comptes, le groupe de médias a vu son résultat opérationnel courant bondir de 35,2% à 56,8 ME au premier trimestre. Le résultat net part du Groupe s'établit à 34,3 ME contre 24 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 509,8 ME, en hausse de +3,2%.