TF1 : reperd du terrain

TF1 : reperd du terrain









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TF1 redonne 3,5% à 5,58 euros ce mardi, alors que le titre avait récemment profité de l'annonce du partenariat surprise entre la 'Une' et le groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français... L'accord de quatre ans, renouvelable, verra notamment la création d'une nouvelle chaîne baptisée Telefoot, nom de la marque historique du magazine de TF1, un partenariat éditorial et de production de contenus, alors que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront aux commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir, dont les 10 plus belles affiches de la saison...

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son cours cible de 6,5 à 7 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Bryan Garnier évoquait dernièrement une information clairement positive pour TF1... En particulier, l'accord de licence pour Telefoot, ainsi que les contrats de production de contenus qui devraient générer des revenus supplémentaires pour le groupe. En revanche, cela ne change rien au fait que Mediapro aura du mal à rentabiliser la chaîne Telefoot. Le courtier pense en particulier que Mediapro devra conclure des accords de distribution avec les opérateurs de télécommunications, mais probablement aussi avec Canal+...