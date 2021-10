TF1 : renouvelle son soutien à la FIAC

(Boursier.com) — Partenaire de longue date de la Foire Internationale d'Art Contemporain, la chaîne LCI renouvelle son soutien à l'événement. Cette 47ème édition se déroulera du 21 au 24 octobre 2021 au Grand Palais Ephémère et à la Galerie Eiffel.

Pour la neuvième année consécutive, le Groupe TF1, via sa chaîne LCI, s'associe à cet événement culturel majeur qui réunit de prestigieuses galeries d'art, représentatives de courants artistiques variés, et issues de tous horizons géographiques.