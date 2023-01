TF1 renforce sa position dans le 'Top 100' des audiences 2022

(Boursier.com) — Avec 77 des meilleures audiences de l'année, TF1 réaffirme son leadership et renforce sa position dans le 'Top 100' des audiences 2022. TF1 a ainsi placé 7 programmes supplémentaires comparé à 2021.

TF1 a battu au passage la meilleure audience de l'année lors de la finale Argentine - France du Mondial de football avec 24,1 millions de téléspectateurs, un record d'audience absolu de la télévision !

Tous les piliers éditoriaux de TF1 sont présents dans le Top avec une grande diversité de franchises.

Par ailleurs, TF1 est la seule chaîne à placer dans le Top 100 des divertissements et du cinéma en plus du sport, de l'information et de la fiction.