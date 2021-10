TF1 relève son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12%.

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 à fin septembre 2021 s'élève à 1 651,2 millions d'euros, en forte hausse de 289,8 millions d'euros sur un an (+21,3%1). Il est également supérieur au niveau atteint à fin septembre 2019 (1 614,6 millions d'euros).

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 1 162,5 millions d'euros, en hausse de 201,7 millions d'euros sur un an (+21,0%). La demande en espaces publicitaires en télévision s'est confirmée, par rapport à une base de comparaison très élevée au T3 2020.

Le chiffre d'affaires des autres activités du Groupe s'élève à 488,7 millions d'euros, en hausse de 88,1 millions d'euros (+22%). Cette forte progression, qui concerne à la fois les activités de production de contenus de Newen Studios, ainsi que celles de musique et de services aux annonceurs, illustre le succès de la stratégie de diversification du groupe.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 223,1 millions d'euros, en hausse de 97,5 millions d'euros sur un an (+77,6%), et de 38,7 millions par rapport à 2019 (+21,0%).

Sur les 9 premiers mois de 2021, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 13,5% (11,8% hors aides publiques), contre 9,2% en 2020 et 11,4% en 2019, soit le plus haut taux de marge depuis 5 ans. Il intègre 27,7 millions d'euros d'aides publiques, dont 6,7 millions d'euros au troisième trimestre.

Le résultat opérationnel s'élève à 217,9 millions d'euros et intègre -5,2 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 147,0 millions d'euros, en hausse de 69,9 millions d'euros sur un an.

Perspectives

Les perspectives ci-dessous s'entendent hors nouvelle évolution défavorable de la situation sanitaire.

"Pour la fin de l'année 2021, nos publics et clients annonceurs bénéficieront d'une programmation riche et diversifiée, accessible en linéaire et délinéarisé, tels que les programmes inédits de fiction française Une si longue nuit et Mon Ange, ou des programmes de divertissement fédérateurs tels que les NRJ Music Awards et la nouvelle saison de Mask Singer. La convergence entre télévision et digital en matière de contenus renforcera les leviers de création de valeur de nos régies publicitaires. Newen Studios poursuivra l'objectif d'augmentation de son chiffre d'affaires à l'international et d'accroissement de son carnet de commandes avec les plateformes pure players. Fort de ses bons résultats des neuf premiers mois 2021, le groupe TF1 relève son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres pour 2021, supérieur à 12%".