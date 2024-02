TF1 : quel objectif ?

(Boursier.com) — TF1 qui vient de retrouver ses niveaux d'il y a deux ans en bourse, consolide ses positions à 8,70 euros ce lundi, alors que la SG est à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours réhaussé à 11,20 euros, dans la foulée d'un chiffre d'affaires 2023 qui s'est élevé à 2,297 milliards d'euros. Le marché publicitaire a été impacté par le contexte macro-économique au 1er semestre mais a connu un rebond au 2e semestre. Dans ce cadre, le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'est établi à 1,606 MdE, soit -2,1% par rapport à 2022 (à périmètre constant), extériorisant une progression de +1,7% (à périmètre constant) sur le second semestre.

Le résultat opérationnel courant des activités s'est établi à 287,4 millions d'euros, soit -10,8% sur un an. En ligne avec les objectifs annoncés lors des résultats annuels 2022, la marge opérationnelle courante des activités s'élève à 12,5%, proche de celle de 2022 (-0,3 pt).

Rationalisation

Le résultat opérationnel s'élève à 253,2 ME et intègre -29,5 ME de produits et charges non courants, essentiellement liés à la rationalisation de l'immobilier du Groupe et au renforcement du dispositif préexistant de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) pour accompagner l'ambition d'accélération digitale du Groupe). Ces éléments non courants sont liés à la mise en oeuvre d'un plan d'optimisation visant à atteindre progressivement plus de 40 ME d'économies de charges opérationnelles à partir de 2025, dont 10 à 15 ME seront réinvestis dans le plan d'accélération digitale. 30% des économies ont été réalisées à fin 2023.

Le résultat net part du Groupe ressort à 191,9 ME, en progression de +9% par rapport à 2022, bénéficiant notamment de l'arrêt de SALTO. L'excédent financier net s'est établi à 505,1 ME à fin décembre 2023 (325,7 ME à fin décembre 2022), soit une progression de 179,4 ME.

Un dividende de 0,50 euro par action

Le cash-flow libre avant BFR du groupe TF1 s'élève à 178,1 ME, confirmant la capacité du Groupe à convertir ses résultats en trésorerie. Le cash-flow libre après BFR du groupe TF1 s'élève à 313,1 ME, en hausse de 186 ME. Le groupe TF1 bénéficie d'une situation financière solide et affiche un excédent financier net de 505,1 ME au 31 décembre 2023, soit une progression de 179,4 ME par rapport à fin décembre 2022.

Le Conseil d'Administration de TF1 proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2024 le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, soit +10% par rapport à 2022.