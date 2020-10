TF1 : publication saluée

Crédit photo © TF1

(Boursier.com) — TF1 s'adjuge près de 9% à 5,1 euros en début de séance, les investisseurs saluant le rebond des résultats de la première chaîne privée française au troisième trimestre, et notamment la hausse de 7,5% de ses revenus publicitaires. Le résultat opérationnel a atteint 57,8 ME, quasiment multiplié par trois grâce, d'une part, à la hausse du chiffre d'affaires et, d'autre part, aux économies supplémentaires réalisées notamment sur le coût des programmes.

Le directeur financier de TF1, Philippe Denery, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que le groupe ne prévoyait pas d'éléments négatifs pour le mois d'octobre. Il a souligné que la visibilité restait néanmoins très faible pour les mois à venir et que l'activité du groupe dépendrait très largement des décisions qui seraient prises par les autorités françaises en matière sanitaire.

Pour la fin de l'année 2020, TF1 a annoncé qu'elle prévoyait le retour de certaines émissions phares ainsi que le lancement d'un nouveau feuilleton quotidien "Ici Tout Commence" et d'un programme de divertissement "District Z".