TF1 : progression du résultat opérationnel courant

(Boursier.com) — TF1 a annoncé pour son premier semestre une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 5,2% à 1,19 milliard d'euros, ainsi qu'une forte augmentation du résultat opérationnel courant de 11,6% à 188,7 millions d'euros. La hausse du taux de marge opérationnelle courante atteint +0,9 pt à 15,9%. Le résultat opérationnel semestriel grimpe de 9,1% à 181,8 millions d'euros. Le résultat net part du groupe s'apprécie de 16,7% à 126,5 millions d'euros.

Ainsi, l'environnement actuel marqué l'inflation et le conflit en Ukraine n'a pas pesé de manière significative sur les résultats semestriels. Sur la seconde partie de l'année, le groupe continuera en fonction des évolutions de marché à adapter ses coûts. Le pôle Média bénéficiera d'une programmation ambitieuse, marquée notamment par la Coupe du monde de football fin 2022. La réalisation de l'opération de cession des activités Publishers est attendue sur le second semestre. Newen Studios bénéficiera de livraisons importantes au deuxième semestre et de nouvelles commandes, notamment avec les plateformes.