TF1 prévoit un taux de MOC à deux chiffres dès 2021, de l'ordre de celui de 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe TF1 dévoile un chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2021 à 1 128,7 millions d'euros, en forte hausse de 245,2 millions d'euros (+27,8%). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé est en hausse de 28,5%.

Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 802,5 millions d'euros, en hausse de 187,5 millions d'euros sur un an (+30,5%). Cette forte hausse est principalement portée par le dynamisme des investissements publicitaires en télévision sur le deuxième trimestre, par rapport au T2 2020 marqué par le premier confinement.

Le chiffre d'affaires des autres activités du Groupe s'élève à 326,2 millions d'euros, en hausse de 57,7 millions d'euros (+21,5%). Les activités de production de contenus de Newen enregistrent une forte croissance de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année passée où la plupart des tournages avaient été interrompus pendant près de 2 mois.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 169,1 millions d'euros, en hausse de 101,3 millions d'euros sur un an (67,8 millions d'euros). Il intègre un montant de crédit d'impôt éditeur de l'ordre de 20 millions d'euros, en contrepartie d'une augmentation des dépréciations due à des livraisons

de programme plus importantes par rapport à 2020. Il atteint un niveau supérieur à 2019 (163,0 millions d'euros). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 15%.

Le résultat opérationnel s'élève à 166,7 millions d'euros et intègre -2,4 millions d'euros de charges exceptionnelles relatives au projet de fusion entre TF1 et M6. Le résultat net part du Groupe s'établit à 108,4 millions d'euros, en hausse de 70 millions d'euros sur un an.

TF1 prévoit un taux de marge opérationnelle courante à

deux chiffres dès 2021, de l'ordre de celui de 2019. Faisant suite à l'avis favorable rendu fin juin par les instances représentatives du personnel, les groupes Bouygues et RTL ont annoncé le 8 juillet dernier avoir signé les accords relatifs au projet de rapprochement entre les groupes TF1 et M6.