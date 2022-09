(Boursier.com) — Le groupe TF1 prend acte de la décision du groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et services, et le déplore fortement. Alors que le groupe TF1 est distribué par l'ensemble des distributeurs FREE, SFR, Bouygues Telecom, Orange, Molotov et Salto, Canal + n'a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu'ils payent dans leur abonnement, affirme la 'une'.

Le groupe TF1 reste ouvert aux discussions dans l'optique de trouver un accord rapidement afin de ne pas pénaliser davantage les millions de téléspectateurs qui reçoivent les chaînes du groupe via Canal+. TF1 rappelle enfin que les téléspectateurs peuvent retrouver les chaînes ainsi que leur replay sur MyTF1.fr et via l'application MyTF1 sur mobile et tablette. Les chaînes restent disponibles sur la TNT et chez tous les autres distributeurs.