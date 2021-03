TF1 pousse les billes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Huit semaines après le succès de son lancement sur SBS6 aux Pays-Bas, TF1 annonce qu'elle adaptera avec Satisfaction l'émission familiale à succès de Talpa, "Marble Mania". Après les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique, ce concours de billes hors norme va entrer en France. L'adaptation sera produite par Satisfaction The Television Agency, la société de production d'Arthur Essebag.

Dans chaque épisode de ce spectacle de billes, des célébrités s'affronteront. Chaque tour commencera par une épreuve d'adresse, comme le bowling, le mini-golf ou une version spéciale du tir au but. Les célébrités devront prouver leurs compétences afin de gagner le plus de billes pour entamer le deuxième jeu de la manche. La célébrité dont la bille franchit la ligne d'arrivée en premier gagne le plus de points. Après 3 tours, la célébrité en tête du classement obtiendra le plus grand nombre de billes pour participer à la finale, au cours de laquelle les célébrités pourront gagner de l'argent pour une association caritative de leur choix.

La première saison de "Marble Mania" a réalisé d'excellentes audiences aux Pays-Bas. Avec une part de marché moyenne de 22,5% dans le groupe cible des 18-44 ans et de 22,5% dans celui des 25-59 ans, elle est le plus important succès de SBS6 depuis 5 ans.