TF1 : PLAY TWO noue un partenariat stratégique avec Believe

(Boursier.com) — Believe , un des leaders mondiaux de la musique numérique, entre au capital de Play Two, 1er label indépendant de musique français, filiale du groupe TF1, à hauteur de 25%. Ce partenariat permet à Believe de renforcer sa présence sur le marché français et à Play Two d'accélérer sa croissance sur le digital.

Believe et Play Two partagent une culture entrepreneuriale commune et ont déjà collaboré sur le développement des artistes à l'international. Ce rapprochement naturel va permettre aux deux acteurs d'accélérer leur croissance. Play Two va pouvoir s'appuyer sur l'innovation technologique et l'expertise digitale au coeur du modèle de Believe et ainsi accélérer le développement des audiences et de la monétisation de ses artistes sur le digital en France et à l'international.

Des synergies autour du live entre la structure de production de spectacle de Play Two et celle de Believe (Live Affair) seront mises en place ainsi qu'entre les structures B2B / Brand content : Music Lab For Brand pour Play Two et le département Branding de Believe.