TF1 : nouvelle gouvernance chez Newen Studios

(Boursier.com) — Une nouvelle gouvernance de Newen Studios sera mise en place à compter du mois d'avril. Pierre Branco, ex-Directeur Général de Warner Bros Discovery France, Benelux et Afrique, rejoindra Newen Studios en qualité de Directeur Général.

Pierre Branco aura pour mission d'installer Newen comme le studio européen de racine française de référence et d'en faire le partenaire incontournable des diffuseurs traditionnels et des plateformes, en France comme à l'international.

Après 6 années chez Newen Studios au cours desquelles il a conduit le développement du Groupe, notamment à l'international, et l'a renforcé par l'arrivée de nouveaux talents et une nouvelle organisation en France, Romain Bessi a souhaité quitter ses fonctions à la tête de Newen. Dans les prochains mois, il continuera d'accompagner les développements du Groupe TF1 auprès de Rodolphe Belmer, qui sera nommé Président de Newen Studios.

Depuis son rachat par le Groupe TF1, Newen Studios est devenu un acteur européen de premier plan de la production et de la distribution. Newen est aujourd'hui un groupe diversifié, dont les labels et les programmes ont acquis une forte notoriété bâtie sur l'excellence de ses équipes. En 2023, Newen Studios est ainsi présent dans 11 territoires, compte 50 labels, a produit près de 4.000 heures de contenus - des feuilletons quotidiens aux téléfilms, à l'animation, au cinéma, en passant par le documentaire et le magazine - et distribue un catalogue de 12 000 heures de programmes.